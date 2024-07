Vargad on sel suvel näpanud juba pooltuhat ratast

Tartu jaoskonna menetlusgrupi juht Lilian Palu sõnul langevad varaste küüsi igasugused rattad, aga eelkõige lukustamata jalgratas on varastele kerge saak. „Jalgrattaid varastatakse seni kuniks see on varastele tulus äri ja neid on lihtne edasi müüa. Varastatud rataste turustamise teeb hõlpsamaks see, kui ostjad on nõus ilma ratta päritolu kohta uurimata endale järelturult odavama hinnaga ratast soetama,“ tõdeb Palu.