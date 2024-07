Suveüritused kergitasid koroonaviirusega nakatumist

Samas ütles Sadikova, et suuremaks mureks siiski põhjust pole, sest nakatumiste üldarv ei ole murettekitav, sest haigestumised ei vii inimesi reeglina haiglaravile.

Mida terviseamet prognoosib? Kas nakatumiste hulk võib lähiajal veel kasvada? Sadikova vastas, et kuna praegu levivad Eestis sellised koroonaviiruse tüved, mis toovad kaasa kerge haigestumise, ei ole põhjust ennustada nakatumiste olulist kasvu.

Seejuures märkis Sadikova, et terviseamet jälgib tähelepanelikult olukorda ning kui on põhjust häirekellasid lüüa, siis seda kindlasti ka tehakse. „Kuivõrd esineb palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vorme, levib viirus lainetena ning oluliste tõusude või langusteta,“ rääkis Sadikova.

Terviseameti andmetel viidi juunikuus koroonaviiruse tõttu haiglaravile kolm inimest, juulis on koroonapisik haiglavoodisse viinud kaks hinge. Nõudlus vaktsiinide vastu on hetkel pigem tagasihoidlik.

Terviseamet paneb veel südamele, et igasuguste nakkushaiguste vastu aitab kätepesu. Kui haigus on juba organismi pugenud, tuleks püsida kodus, et keegi teine seda endale külge ei saaks.