Eesti pommikoerte Yenko, Lexuse ja Kimbo jaoks algas olümpia juba mitu nädalat tagasi

Reede õhtul avataval Pariisi olümpial langevad prožektorite valgusvihud ja tuhandete pealtvaatajate pilgud küll sportlastele, kuid et nad üldse mõõtu võtta saaksid, peavad spordipeo korraldajad olema kindlad, et võistluspaik on ikka ohutu. Oma panuse olümpiamängude turvalisusse annavad teiste seas kolm Eesti pommikoera: Yenko, Lexus ja Kimbo