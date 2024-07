Heido Vitsur: uus valitsus toob meile Saksamaa ja Austria hinnad

Tema sõnul teeb olukorra maksutõusudega eriti ebameeldivaks asjaolu, et Eesti ostujõuga kohandatud SKT ühe elaniku kohta küünib 81 protsendini Euroopa Liidu keskmisest, aga hinnatase lõpptarbija jaoks jõudis juba 2023. aastal 98 protsendini ELi keskmisest.

„Meie hinnad on hetkel keskeltläbi samal tasemel kui meist tajutavalt suurema SKTga elaniku kohta Itaalias või Hispaanias, kuid tunduvalt kõrgemad Leedu ja Läti hinnatasemest, rääkimata Poolast,“ märkis Vitsur. „See tähendab, et ka meie ettevõtjatel on neil turgudel konkureerimine läinud järjest raskemaks, nendel aga vastupidi. Meid ootavad ees veelgi raskemad ajad.“