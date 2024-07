OTSEBLOGI ja FOTOD | Öö tuleb karm, kuna vihma kallab üle Eesti. Sünoptik: prognoos pole paremaks muutunud

Hilisõhtul on Edela-Eestis põhja- ja loodetuul 12 m/s, puhanguti 18 m/s. Öösel jätkub ka mujal põhja- ja loodetuule, Ida-Eestis aga kirdetuule tugevnemine kuni 12 m/s, puhanguti 18 m/s. Liivi lahe ääres aga 15-20 m/s, puhanguti kuni 27 m/s.

Esmaspäeva ennelõunaks on orienteeruv akumuleerunud sajuhulk Lõuna-Eestis 40-70 mm, Kesk-Eestis 25-50 mm, Põhja-Eestis ja saartel kuni 25 mm.

Sünoptik Kairo Kiitsak märkis pühapäeva õhtul Facebookis, et läheneva laussajuala ees käib rünksajupilvede areng. Need annavad tugevaid vihmavalinguid ja põhjustavad kohati äikest. “Valgas sadas enne 18 mm vihma. Tõrvast liikus üle riiulpilv. Rakvere linnas on ka juba üle 10 mm vihma sadanud lühikese ajaga. Ilmaradar sajupilvede jälgimiseks reaalajas.“