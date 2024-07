Ka Lätis kisub ilm rajuks: eeldatakse ulatuslikke tuulekahjustusi ja üleujutusi

Lätis on üleujutusi varemgi juhtunud, näiteks mullu jaanuaris. Konkreetne pilt pärineb aga aastast 2013, mida peetakse üheks riigi ajaloo tugevaimaks üleujutuseks.

Ilmaprognoosid näitavad, et edelasuunast Lätit ületama asuv tsüklon lubab vihmavalanguid üle terve riigi. Eriti tugeva saju - ja ka äikese - saab aga kätte just Läti keskosa. Prognooside kohaselt on võimalik ka hoiatuspiirkondade muutmine.