Kui kotkas võtab krundi üle

Mereäärsed krundid on teadagi need kõige hinnalisemad, ehkki vahel ei teeks paha meenutada ütlust filmiklassikast: „Üks haritud inimene ehitaks oma onni merest kaugemale.“ Rannaäärsetel elupaikadel on omad hädad, olgu selleks tugevamad tormituuled, võimalikud üleujutused, ehituskeeluvööndid ja mis kõik.