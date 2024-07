FOTOD | Torm rappis Tamme-Lauri tamme nii, et terve haru tuli eemaldada

Edaspidi oleks vaja koos arboristide ja dendroloogidega hinnata, kas jätta puu võra nii nagu on või teha näiteks võra kergendamist. Võra kergendamine võiks vähendada edaspidist harude murdumise riski. Kuna tegemist on Eesti ühe väärikama puuga, tuleb edasised tegevused hoolega läbi mõelda ja võimalikult suure ringi spetsialistidega kooskõlastada.

Mahavõetud haru jääb esialgu sinnasamasse ja koostöös Keskkonnaametiga otsustatakse, kas see viiakse hiljem ära või jääb kohapeale elustikku toetama. Esimese asjana oli oluline teha see puu ohutuks, sest tegemist on populaarse külastusobjektiga – see on Eesti jämedaim tamm ja teadaolevalt ka vanim puu, mis kunagi ehtis Eesti 10-kroonist rahatähte.