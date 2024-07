Olümpialaskja Peeter Jürisson: käe võib panna värisema südamelöök või läbi pea kihutav mõttejupp

Kohtume Peeter Jürissoniga Pariisi olümpiamängude avamise päeval Saaremaal. Ta on just tulnud Tallinnast Männikult treeningult, selja taga pealinna hullumeelne liiklus, mitu tundi autosõitu ning pikk praamijärjekord. Õhtul näidatakse olümpia avatseremooniat, aga Peetril on muud plaanid: „Võib-olla läheme isaga õhtul veel jahile, praegu saab metssiga ja sokku lasta.“