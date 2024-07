Põlvamaal asuva Veerksu oja veetase on kohalike sõnul tõusnud aga lausa kaks meetrit, mille tagajärjel on Väikse-Veerksu ja Suure-Veerksu küla vaheline tee täielikult üle ujutatud. „Tulvavesi sai alguse pühapäeval alanud tormist. Meil sadas siin põhimõtteliselt 24 tundi järjest,“ kirjutab kohalik elanik Toomas. Kuna vihmasajud on lühikeste vahedega jätkunud tänaseni, pole olukord paranenud. „Hommikul ei ole tee olukord sugugi parem. Ülejooks lausa mitmest kohast,“ kirjutab Veerksu kohalik elanik täna hommikul.