ILMAPROGNOOS | Tugevad vihmavalingud jätkuvad

Järgnevad päevad suuremat ilmamuutust ei too – Venemaal väheliikuvaks jääva madalrõhuala lääneservas kandub üle Eesti vihmahooge. Öösiti on sadusid harvem, päeval enam ning kohati pole välistatud ka äike. Loode- ja läänetuul hoiab neljapäeval veel tuntavat tugevust, seejärel aga rahuneb. Õhusooja on öösel 10–14, rannikul kuni 18, päeval 18–22°.