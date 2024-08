Saaremaa vallavalitsus annab suuri lubadusi: korraldame Tänavapikniku asemel veel uhkema ürituse

Valla suhtumise all mõtleb Nepper juba aastaid käinud vägikaikavedu selle üle, et Saaremaa vallavalitsus sulgeb paari päeval nädalas mõneks ajaks Kuressaare kesklinna, kui seal toimuvad rahvatantsuetendused. „Miks ma pean panema raha ja aega selle alla?“ küsib Tänavapikniku idee maaletooja ja peakorraldaja, kes igal aastal panustas üritusse ka oma raha. „Vallal on võimekad kultuurikorraldajad, las teevad ise.“