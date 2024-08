Eriti ohtlik loomahaigus võib jõuda ka Eestisse, ravi puudub

„Tegemist on eriti ohtliku loomataudiga, mis põhjustab loomade suurt suremust ning tekitab sellega lamba ja kitsekasvatajatele suurt majanduslikku kahju. Samuti on seatud piirangud nakatunud piirkondades asuvate ettevõte toodangu müügiks ja ekspordiks.

Kuna haigusele ei ole ravi, siis on taudi efektiivseks tõrjumiseks haiguskolletes olevad loomad hukatud ja hävitatud. Lisaks on kehtestatud piirangutsoonid ning keelatud loomade liikumine piirangutsoonidest,“ lisas Veetamm. Ohutusmeetmena on Euroopa Komisjon keelanud lammaste ja kitsede viimise Kreeka ja Rumeenia nakatunud piirkondadest teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Erakorralise ohutusmeetmena on Kreeka keelustanud lammaste ja kitsede väljaveo kogu Kreekast teistesse liikmesriikidesse. Väljavedu Rumeeniast toimub ainult eelneva kokkuleppe alusel saaja riigiga.