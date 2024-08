ILMATEADE | Hoovihmad kimbutavad Eestit terve nädalavahetuse

Pühapäeval (4.08) on Eesti kohal nõrgenev madalrõhuväli. Öösel võib üksikuis paigus veidi vihma tulla ja seda põhiliselt rannikul, päeval on taas laialdasemalt hoovihmasid (saju tõenäosus 50-75%, saartel 25-50%). Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 10..14, rannikul kuni 18, päeval 19..23°C.