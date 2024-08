ILMATEADE | Uus nädal algab vihma ja äikesega, kuivaperioodi tuleb pikalt oodata

Kolmapäeval (7.08) tugevneb Balti riikide kohal kõrgrõhuvöönd, aga päikese kaasabil kerkib maapinnalt niiskust üles ja pärastlõunaks arenevaist rünksajupilvedest mandril ikka vihmahooge tulla (saju tõenäosus 25%, ida pool kuni 50%), äike on ka võimalik. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 10..14, rannikul kuni 18, päeval 21..24°C, sajuhoogude korral langeb alla 20°C.