VIDEO | „Kaader nagu ulmefilmist.“ Viljandimaal võis näha üliharuldast elektrilist ilmastikunähtust

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab, et videol olev kroonisähvatus/kroonivälgatus (eesti keeles pole veel vastavat terminit, inglise keeles „crown flash“) on harva täheldatav meteoroloogiline ja visuaalselt võimas elektriline nähtus, mis leiab aset äikesepilvede/rünksajupilvede kohal. Ilmastikunähtust olevat tingitud sellest, et pisikesed jääkristallid joondavad end vastavalt elektrivälja muutustele ja murravad valgust pilves erinevalt, kui nad koos liiguvad.