Iisraelis elav eestlane: sõda võib iga hetk alata. Elanikud on hirmul, kuid rünnakuks valmis

Reedel andiski Iraani välisministeerium teada, et rünnak toimub 72 tunni jooksul ja arvatavasti toimub see just täna. Laupäeval lisasid nad, et ei kavatse diplomaatidega läbirääkimis pidada ega hooli ka sellest, et Iisraeli-vastane rünnak võib vallandada piirkonnas suure sõja, kirjutab Delfi.