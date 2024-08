„Kui sellest kirjutate, siis lähen kohtusse!“ Musta nimekirja kantud ettevõtted ähvardavad, jagavad lubadusi või kaovad

„Vahet pole,“ kostab automüüja. „Ei taha, et sellest kirjutate,“ palub veinipoe omanik. „Kõige tähtsam on asjad ära klaarida ja sellest, pea püsti, välja tulla,“ loodab lõhnaõlide maaletooja. Kõigi nende ettevõtted on tänavu kantud tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti musta nimekirja.