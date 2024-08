VIDEOD JA FOTOD | „Viadukti all on autod sügaval vees!“ Metsik vihmasadu tõi Tartu suure uputuse

Paljudes kohalikes põhjustas olukord viha just Tartu linnavalitsuse vastu, kes olevat inimeste sõnul ilmastikuoludele liiga aeglaselt reageerinud. „Kui linna peatänav on ikkagi nii üle ujutatud, et see on läbimatu, siis mõistlik oleks olukorda ennetada ja inimesi teavitada ning paluda neil linnas liikumist vältida või teine marsruut valida, mitte oodata, kuni kõik autojuhid sinna vette sõidavad,“ kirjutab üks tartlane sotsiaalmeedias. Teised lisavad, et hoiatavad märgid ja koonused pandi tänavatele alles paar tundi hiljem.