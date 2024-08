Agronoom Meelis Värnik: Lõuna-Eesti teraviljapõllud on vee all, saak võib jääda koristamata

Värnik selgitas, et viimase nädalaga on Lõuna-Eestis kohati maha sadanud juba ligi nelja kuu keskmine sademete norm. Nii on paljudel aastatel mõõdetud keskmine sademete norm Eestimaal juulikuus keskmiselt 67mm, nüüd aga on nädalaga piirkonniti kokku mõõdetud juba üle 235 mm.