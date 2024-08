Häädemeeste vallas süttis elektrijalgratta aku plahvatusest põlema hobusetall

Lääne päästekeskuse tulekahjude menetleja Raido Mets ütles, et jalgratta täis laetud aku elemendid plahvatasid järgemööda ning ülikuumad süütamisvõimelised elemendid lendasid mööda hoonet laiali. Tuli levis olmeruumidest tallideni ning kahjustada sai ka maneeži osa. Päästjad reageerisid väga kiiresti ning maneežist sai kannatada üks külg. Paraku hävis tules pea kogu talli varustus. „Miks aku plahvatas, seda me teada ei saa, kuid akude süttimisel on põleng alati väga intensiivne ja suure leegiga ning seda ise kustutada on praktiliselt võimatu. Ainuke meede sellisel puhul on põlev aku visata hoonest välja. Antud sündmusel oli aga põleng liiga intensiivne ja inimesele ka ohtlik,“ ütles Mets.

Erinevate elektrisõidukite põlengud on üsna sagedased. Raido Mets ütleb, et akudele mõjub igasugune muljumine, kukkumine või torked ohtlikult, muutes koheselt aku töökindlust. „Tõukerataste akudega juhtuvad põlengud on sagedased just selle pärast, et need saavad tihtipeale kahjustada sõites mööda äärekive või tehes nendega muid trikke. Soovitan kindlasti mõelda läbi koht, kus te oma elektrilisi sõiduriistu hoiate ja laete. Vaadake, kas see laadimiskoht on piisavalt kaugel põlevmaterjalidest ning hea oleks, kui laadimine toimuks üldse hoonest väljaspool. Teiseks on vaja pidevalt jälgida aku seisukorda, et sellel ei oleks nähtavaid vigastusi ning laadima peab järelevalve all.“