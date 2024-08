Mingit erilist saladust siin siiski pole. Lihtsalt 55-liitrine kütusepaak ja mõistlik hübriidsus. „Sõiduulatus kuni 1100 km,“ lubavad müüjad. Ja nii see ilmselt 200-hobujõuse täishübriidmootori puhul tõesti ka on. Kusjuures see maksimumvõimsus saavutatakse kolmesilindrilise 1,2-liitrise mootoriga.