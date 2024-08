METSAMAJANDAJATE KONKURSS 2024 | Olla metsaomanik Lahemaal on suur väljakutse

Konkurss PARIM METSAMAJANDAJA 2024 Kandidaat nr 1: Rando Nooska Nõmmeveski, Kuusalu vald, Väikevälja põlistalu. Kuulub Rakvere metsaühistusse, millel on ka PEFC sertifikaat. Metsamaad on 55 ha Lääne-Virumaal ja Harjumaal. Metsamajandajate konkurss toimub juba 31. korda ning seda korraldab Eesti Erametsaliit. Võitja valib žürii, tulemused kuulutatakse välja 24. augustil Pärnus Kogu Pere Metsapäeval. Maaleht on konkursi meediapartner ja lugejad saavad valida veebis 15.-22. augustil oma lemmiku.

Kõik talu rohumaad on pärandniitudeks määratud, kus nii kündmine kui metsakasvatus on keelatud. „Milleks üldse omandireform tehti, kui nüüd maa võõrandatakse?“ küsib Nooska ja lisab, et metsaomanikud elavad hirmus, kas ka toetused ära võetakse.

Näiteks sel aastal kaitsealadel noorendike hooldamiseks enam toetusi ei saa, istutamist ning hooldamist neil aladel seni veel toetatakse.Ühe kinnistu saaga sai alguse, kui põllule metsa istutades selgus, et tegemist on pärandniiduga. Keskkonnaamet algatas haldusmenetluse. Nooska küsis niiduks määratud ala inventeerimisandmeid, talle vastati, et inventeeriti aastal 2012 ning nii vanu andmeid enam alles ei ole.

Nooska sõnul ei tea tavainimene, kust oma maale seatud piiranguid üldse vaadata. Erinevad süsteemid, nagu Maa-ameti kaart, EELIS ja metsaportaal, annavad erinevat teavet kaitsealade kohta- ning ka erinevad Keskkonnaameti osakonnad arvestavad erinevaid kaardikihte. Nii võibki juhtuda, et mis metsaosakonna meelest on keelatud, on looduskaitse osakonna arvates lubatud või vastupidi. „Väiksemad ametnikud ei tea ise ka, millist kaarti vaadata, ja maaomanik peab ise uurima, kas ta on mõnd seadust rikkunud,“ ütleb Nooska.

Nooska kinnistule Virumaal tehti hiljuti ka metsise kaitseala, millest teavitati teda esmakordselt telefoni teel. Piirangute põhjust peab siiski ise uurima. Teavitamist lubas Keskkonnaamet sel suvel, varem sai metsaomanik oma maa loodusväärtustest teada alles raieteatist võttes.

Rando Nooska on metsaomanik, kelle teadmised pärinevad nii Luua Metsanduskoolist kui ka talumehe tarkusest. Ta on varem töötanud riigimetsas metsnikuna ning pärast kooli lõpetamist asus elama oma vanaema tallu, mille juurde kuulus ka osa pragustest metsavaldustest.

Nooska on pühendunud säästlikule ja jätkusuutlikule metsmajandamisele, tegeledes oma metsas uuendus- ja hooldustöödega, sealhulgas erinevate raieliikidega.