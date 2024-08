ILMATEADE | Lähipäevil on ilm suviselt soe, kuid mitte kauaks

Neljapäeval (8.08) üle Baltimaade nõrguke kõrgrõhuvöönd, aga see ei suuda ilma täiesti sademeteta hoida. Kui öö on olulise sajuta, kuid mitmel pool on udune, siis päeval areneb pilverünki, millest nii mõnigi vihmahoo annab (saju tõenäosus 25%, Põhja-Eestis paiguti 50%). Tuul on jätkuvalt nõrk ja muutliku suunaga. Sooja öösel 9–14, rannikul kuni 18 kraadi, päeval 20–24 kraadi.