METSAMAJANDAJATE KONKURSS 2024 | Metsaomanikul lubati oma metsas tööd teha

Küsimusele, kas kahju pole, et antud alale uut metsa ei tule, vastab Rüütel, et ta on teistel oma maadel väga palju metsa uuendanud. „Minul seda kihku pole, et igale poole istutada, seda enam, et teistmoodi kui siin ei saa kaitsealal metsa majandada.“