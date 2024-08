METSAMAJANDAJATE KONKURSS 2024 | Isa ja poeg katsetavad erinevat tehnikat ja majandamisnippe

Philipsite peremetsas on rõhk kvaliteedil. Palju on laasitud, et saada vineeripakku. 30 aastat vanas kaasik põllumaal kasvab ka neli liiki käpalisi. Varem on tehtud selles kasetukas väetiskatseid Fortumi tuhaga ja raiekraadiga, üks riba on hooldamata jäetud, et näidata hooldusraie vajalikkust.