Maaelamise kohustuslikud osad: saun, välikäimla ja ahiküte

See ei tähenda, et maal peaks elama tänapäevaste mugavusteta – soe vesi ja mõnus põrandaküte on ka maamajaelu pärisosa, aga alternatiivid ehk siis tagavaraväljapääs peaksid ikka alles jääma. Eriti puudutab see ahikütet, kuigi viimastel aastatel on riiklike toetustega õhutatud rahvast oma majadest ahjusid välja lõhkuma ja kõiksuguseid elektriküttevariante selle asemele paigaldama.