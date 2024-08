ILMATEADE | Täna on selle nädala viimane suviselt soe päev

Keskkonnaagentuuri sõnul jõuab reedel (9.08) Norra merele ulatuslik madalrõhuala, mille lohk ulatub üle Skandinaavia Läänemerele ja liigub aeglaselt Eesti kohale. Öö on olulise sajuta, kuid kohati tekib udu, päeval sajab mitmel pool hoovihma, pärastlõunal on sajuhooge laialdasemalt ja kohati on äikest. Lõunakaare, saartel läänekaare tuul veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 18°C, päeval 19..25°C.