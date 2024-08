„Põlengut pole võimalik ise kustutada.“ Akuseadmetega tuleb ümber käia äärmise ettevaatlikkusega

„Akude süttimisel on põleng alati väga kiire levikuga, intensiivne ja suure leegiga ning seda ise kustutada on praktiliselt võimatu. Ainuke meede sellisel puhul on põlev aku visata hoonest välja, mis ei ole aga alati võimalik ega mõistlik. Lisaks on akuelementide põlengust tekkiv suits äärmiselt mürgine,“ ütles Päästeameti Lääne päästekeskuse tulekahjude menetleja Raido Mets.