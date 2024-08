Sünoptik Kairo Kiitsak: nädalavahetusel võib maha tulla üle 100 mm sademeid

„Situatsioonis, kus konvektsiooni mõjul areneb pidevalt uusi pilvi ja sajab kõvasti vihma, suureneb ka lokaalsete üleujutuste oht. Mudelite peal on kõik väga kirju, raske on öelda, milliste linnade/külade kohale niisugused konvektiivsed sajuvööndid täpselt satuvad, aga tugeva saju võimalusega tasub arvestada!“ hoiatab sünoptik.

Ta lisab, et mudelite prognoositavad sajusummad on muutunud isegi suuremaks. „Kohati üle 50 mm sademeid on täiesti reaalne, aga mõned mudelarvutused näitavad üksikute vööndite alla isegi üle 100 mm sademete võimalust kahe ööpäeva vältel. Kas see ka tõele vastab? Seda näitab ainult aeg,“ räägib Kiitsak.