VIDEO | Sarve talu loomaaias tegutseb imearmas munavaras

Ta lisab, et ka õhtusel loomade söötmise ajal on siilid nende juures platsis. Need väikesed tegelased olevat väga julged ja krõbinakausi juurest ei peljata ka suuri koeri eest ära ajada. „Koerad pole kadedad ja ootavad ilusti, kuni siil on söönud,“ kirjeldab Sarve talu loomaia omanik. Kõige rohkem on korraga söömaajal käinud seitse siili.