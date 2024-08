Kuidas teha väga magusat veini?

Vana kooli koduvein on enamasti olnud väga magus. Eelarvamusega, et marjavein peabki magus olema, olen võidelnud kogu oma veinitegemise karjääri jooksul, korrates palehigis, et kodumaine vein võib olla ka poolkuiv ja kuiv. Aga ega magus vein siis iseenesest pole mingi patt, vahel tahakski midagi mõnusat ja magusat. Kuidas siis teha veini, nii et see oleks magus, aga mitte siirup, ei läheks pudelis käärima ja kestaks kaua?