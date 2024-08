Uus orhideeliik Eestimaal

Kui ta kasvab juba nii Eesti külje all, siis mõistagi hakati ka siitpoolt piiri otsima. Ning imelugu, leitigi! Ligi kolmesaja õitsva taimega populatsioon Valgamaalt Koiva lähistelt. Paik on just klassikaline, nagu sellele liigile meeldib: liivapealne samblane männimets, kus sekka kuuske ja alusrinde tammegi.