TORMIBLOGI | Äike ja vihm liiguvad ida suunas, viieliikmelise pere auto sai välgutabamuse

Keskkonnaagentuuri ilmaennustuse sõnul jääb Eesti ka pühapäeval madalrõhuala lõunaserva. Sajab hoovihma, on äikest. Tihedamalt ja tugevamad on sajuhood pärastlõunal. Edela- ja läänetuul on tugev, saartel ja looderannikul pöördub pärastlõunal loodesse ja tugevneb taas puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur 16..20°C.