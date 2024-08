TORMIBLOGI | Keskkonnaagentuur hoiatab: väga tugev vihm, äike ja rahe on vallutanud kogu Eesti

Pühapäeval (11.08) suunab Põhjamerelt Lõuna-Skandinaaviasse laienev kõrgrõhuhari madalrõhkkonna liikuma üle Soome itta. Eesti jääb selle lõunaserva. Sajab hoovihma, on äikest. Tihedamalt ja tugevamad on sajuhood öö hakul ja pärastlõunal. Jätkuvalt jäävad tugevamad vihmahood mandril Valga-Kunda joonest lääne poole ja lisandumas on veel 20-50 mm vihmavett. Edela- ja läänetuul on tugev, saartel ja looderannikul pöördub pärastlõunal loodesse ja tugevneb taas puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9..14, rannikul kuni 17°C, päeval 17..20°C.