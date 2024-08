METSAMAJANDAJATE KONKURSS 2024 | Kui enda tööd ei arvesta, siis jääb plussi

Konkurss PARIM METSAMAJANDAJA 2024 Kandidaat nr 7: Meelis Reinart

Kimmasaare talu, Põhja-Sakala vald

Kuulub MTÜ Eesti Metsamajandajate Seltsi.

Umbes 47 ha kahel kinnistul. Majandanud alates maade tagastamisest alates, ca 30 aastat. Metsamajandajate konkurss toimub juba 31. korda ning seda korraldab Eesti Erametsaliit. Võitja valib žürii, tulemused kuulutatakse välja 24. augustil Pärnus Kogu Pere Metsapäeval. Maaleht on konkursi meediapartner ja lugejad saavad valida veebis 15.-22. augustil oma lemmiku.

Reinart alustas oma metsade majandamist pärast seda, kui naasis vanaisa tallu ja ema pärandas talle tagastatud maad, lisaks laiendas ta valdusi hüpoteegiga juurde ostes. Tema eesmärk on tagada, et mets säiliks vähemalt järgmised 50 aastat, kui mitte rohkem ja ta on veendunud, et kui midagi raiuda, tuleb istutada vähemalt sama palju tagasi, kui mitte rohkem.

Viimase 20 aasta jooksul on ta teinud metsa uuendamisi umbes 10 hektari ulatuses. Näiteks haava asemel on istutatud mändi. Kuuseistandikud on eelmistel kevadetel kuivuse tõttu kannatanud.

Kultuurid vajavad nüüd hooldust, et lopsakasse vaarikasse mitte ära uppuda. Ulukite tekitatud kahjustuste vältimiseks on ta männikultuur tarastanud ning kasutanud Trico ulukitõrjevahendit. „Kui enda tööd ei arvesta, siis jääb plussi,“ ütleb ta.

Reinart hangib oma taimed peamiselt ühistu kaudu, kuid on ka ise õppinud taimi kasvatama, sealhulgas taimlast saadud praaktaimedest, mille ta on suutnud koolitada suuremateks ja tugevamateks. Metsas tehtud uuendusraied hõlmavad 5-7 hektarit, lisaks valgustus- ja harvendusraied ning laasimistööd.

Maaparandustöödega on ta tegelenud viimase nelja aasta jooksul, kaevates kokku neli kilomeetrit kraavi, mis on aidanud parandada 5 hektari suuruse ala kuivendust.

Reinarti metsades on eriliseks väärtuseks väike, umbes 140-aastane kaasiku tükk, kus kasvavad mõned väga korralikud, umbes 150-aastased männid ja ligi 30 meetri kõrgused kuused.

Metsast saadud materjalid on leidnud kasutust Reinarti talu erinevates projektides. Ta on kasutanud oma puidutoodangut nii talu väljaehitamisel kui ka mitmesuguste kunstipäraste aiakaunistuste ja sisustuselementide loomisel. Need hooned ja kaunistused on äärmiselt funktsionaalsed ning sobivad nii pereliikmete kui ka külaliste vajaduste rahuldamiseks. Reinarti abikaasa korraldatavad meisterdamistöötoad ja muud üritused toimuvad sageli nendes omanäolistes hoonetes.