METSAMAJANDAJATE KONKURSS 2024 | Lambad hooldavad, hobune veab puidu välja

Tambet rõhutab, kui oluline on maapinna ettevalmistus enne istutamist või looduslikule uuendusele jätmist. „Maapinna ettevalmistus on ülitähtis,“ ütleb ta.

Siniallika kinnistul tehti enne majanduskriisi raie, mille järel nad kinnistu omandasid. Seal on istutatud kuusk üle ühe rea, ülejäänud alale jäeti looduslik uuenemine. „Käsitsi ja ise lõikame küttepuud oma ja sugulaste tarbeks,“ lisab Sille, märkides, et talvel on see mõnus töö, mis asendab trenni. Suuremate raietööde jaoks kasutavad nad aga metsaühistu abi. Sel aastal on kavas harvendusraie.