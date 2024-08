ILMATEADE | Õhutemperatuur hakkab tõusma ja suvine palavus naaseb

Teisipäeval (13.08) madalrõhuala mõju nõrgeneb ja Läänemere regioonis tugevneb kõrgrõhuala, mis laieneb Baltimaade kohale. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab veel hoovihma, kohati on äikest ja tekib udu. Hommikuks sajuhood hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 2-8, saartel loode- ja põhjatuul 7-12, puhanguti 17, hommikuks pöördub kõikjal põhjakaarde 3-8, saartel kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 9..13, rannikul kuni 17°C.