FOTOD | Tamula järve veetase on ohtlikult tõusnud. Võru linn: sulgeme truubid või hakkame tammi ehitama

Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurga sõnul on kõrget veetaset põhjustanud rohked sademed, mis Võhandu jõe valgalalt Haanja kõrgustikult on vee Tamula järve kokku toonud. Järve veetase hakkas tõusma 28. juulil 137 sentimeetri pealt, seega on tõusnud u 83 sentimeetrit kahe nädalaga.