Reedel (16.08) eemaldub kõrgrõhuvöönd meie kohalt aeglaselt kagusse ja merelt läheneb öösel madalrõhulohk, mis päeval üle Eesti kirdesse liigub. Hommikul sajab saartel kohati hoovihma, päeval on sajuhooge mitmel pool Eestis, võib olla ka äikest. Väiksem (~25%) on sajuvõimalus Kagu-Eestis. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 13..17, rannikul kuni 19°C, päeval 20.. 26°C.