ILMATEADE | Öösel algab tugev äikesevihm, maha võib sadada kuni 30 mm

Esmaspäeval (19.08) mahub edela- ja idapoolse kõrgrõhuala vahele Kesk-Euroopast Läänemerele ulatuv frontaaltsoon koos hoovihma ja äikestega, mis öösel ja ennelõunal üle Baltimaade sh üle Eesti itta liigub. Öösel levib vihmasadu saartelt üle maa ida suunas, on äikest ja tugevat sadu. Öösel on kõige tugevam sadu saartel ja Loode-Eestis, hommikul Lõuna-Eestis ja päeval on tugevad vihmahood ja äike Ida-Eestis. Lõuna-Eestis, ennekõike just Kagu-Eestis võib paiguti sadada ~30 mm (tugeva saju tõenäosus seal 50-75%). Keskpäeval lääne poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub kagust läänekaarde ja tugevneb päeval rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 12..17°C, päeval 18..23°C.