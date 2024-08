Võistlus käis esimesel päeval rohumaakünnis ja teisel päeval kõrrepõllu künnis. Kündi hindas rahvusvaheline kohtunike meeskond. Tavaadraga kündjate maksimaalne võimalik punktisumma on 460. Pöördadrakündjate võimalik maksimumpunktide summa on 480. Võitja on see, kes saab üldkokkuvõttes kõrgeima punktisumma.