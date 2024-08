Rohumaakünni metsa minek ei tähenda seda, et töö polnud ilus, vaid et konkurents oli ülikõva. Kündmise maailmameistrivõistluste 69aastase ajaloo jooksul on väga palju auhinnakohti võitnud Briti saarte – Inglismaa, Põhja-Iirimaa, Walesi, Šotimaa ja Iiri Vabariigi – kündjad. Sealt sai võistluste tava alguse ning sealne künnikultuur on väga kõrge.