ILMATEADE | Uuel nädalal langeb õhutemperatuur 17 kraadini, sajab äikesevihma

Keskkonnaagentuuri sõnul eemaldub täna (19.08) niiske madalrõhuvöönd itta ja üle Läänemere laieneb Baltimaade kohale kuiv kõrgrõhuhari. Ilm on pilves selgimistega. Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma. Orienteeruv akumuleerunud sajuhulk keskpäevaks on Lõuna- ja Ida-Eestis 20..30 mm. Äikesega võivad kaasneda tugevad tuuleiilid. Keskpäeval lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Puhub muutliku suunaga tuul 2-6, pärastlõunal lääne- ja loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 18..22°C.