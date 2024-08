NELJANDIKU VÄHEM TEHINGUID | Põllumaad on vähe, seda on keeruline soetada ning muutub üha kallimaks

Põllumaa puhul aga mängib lisaks rolli tõsiasi, et viljaka mullaga maa on alati likviidne kaup, samas on see ressurss piiratud, ning farmer, kel on maa juba enda käes, seda eriti müüma ei tõtta. Pigem soovitakse maad juurde osta, aga konkreetses piirkonnas ei pruugi seda võimalust olla.