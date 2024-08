Farmerist on saanud menukas suunamudija. „Põllumajandus on Eestis nagu must kast – kunagi ei tea, mis sealt välja tuleb“

Lugu sellest, kuidas me põllumees Tõnis Soopaluga päikeselisel päeval vilja võtsime ja kombaini kabiinis maailma asju arutasime.

Tõnis Soopalu (35) peab Jõgevamaal üksinda 280 hektari suurust teraviljatalu. Ta on aktiivne põllumajanduse tutvustaja sotsiaalmeedias, kel Instagramis üle 11 000 jälgija. Suu ei paindu tõsist ja tarka meest suunamudijaks nimetama. Tõnis aga ütleb, et maailmas on kümneid miljoneid suunamudijaid, kuid selliseid, nagu tema, ainult üks ja ta õpib leppima ka oma puudustega.