VIDEO | „Mine per*e, nüüd me oleme merehädas.“ Alkoholijoobes TikToki staarid jäid Võrtsjärvel paadiga hätta

TikToki videost võib näha, et vapralt Võrtsjärvele aerutama läinud inimesed olid tarbinud ka alkoholi ning olukorda kirjeldati ohtrate roppuste abil. „Mine per*e, nüüd me oleme merehädas,“ kostub paadis olnud naise suust. Aerutav mees võtab asja rahulikumalt ja palub neiult vahepeal ka alkoholist lonksu. Tegu on tik-toki teada-tuntud staaridega.