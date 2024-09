Kuidas muuta lapsele hommikul ärkamine võimalikult lihtsaks? Laste unenõustaja jagab nippe

Äratamise lihtsustamiseks tuleks elu- ja unerütm sisse seada järk-järgult. See tähendab, et kogu õhtune rutiin tuleks iga päev 15 minuti võrra varasemaks tuua: alustada tubaseid tegevusi, tuua õhtusöök ja pesemine varasemaks ning lülitada ekraanid varem välja. Nii on lapsel piisavalt aega muudatustega kohanemiseks.