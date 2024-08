„Vallavanem ei saa volikogu üle lasta!“ Vormsi vallavanem Maris Jõgeva võeti ametist maha

„Küsimus on selles, kas Vormsi on hääbuv saar või mitte ja kui palju on siin floora ja fauna kõrval kohta inimesele. See on küsimus, mida pole siiani suudetud lahendada ja selleks me siin täna olemegi, et hääletada,“ ütles reedel toimunud volikogu istungil valimisliidu Avatud Vormsi esindaja Jaak Kaabel. „See, et ei ole suudetud kokku leppida, tuleneb erinevatest maailmavaadetest ja siin pooled üksteist ümber ei veena ning paraku on polariseerumine viimaste kuude jooksul süvenenud.“