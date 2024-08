Parimaks metsamajandajaks ja Maalehe lemmikuks sai Meelis Reinart Viljandimaalt

Kuigi ta on oma metsa palju hooldanud ja kasvatanud, on tal ka selliseid metsaosi, kus ta pole aastaid käinud. „Mõni osa on reservaat, ega ei peagi tegema kõike parkmetsaks,“ sõnab Reinart. „Minu lemmikoht on põlismets iidsete kuuskedega, seal on palju taimi, marju ja seeni,“ lisab tema elukaaslane Tiiu, kes samuti metsatöös kaasa lööb.

„Ilma Tiiuta peaksin tühja kõhuga tööd tegema,“ märgib Meelis. „Ega ma ainult süüa ei teinud, aitasin neid kahemeetriseid pulki ka panna, mida tuhandete kaupa on metsa viidud,“ täpsustas Tiiu. Mehe metsas on kõik istutatud taimed tokkidega märgitud, et lopsakalt kasvava vaarika vahel istikud üles leida. Ka Meelise tütrepoeg Sander on aidanud metsas palju tööd teha.

„Mets on elustiil, töö mis seal teed, peab jätma jälje,“ võtab Meelis Reinart oma põhimõtted kokku. „Kui ühe puu võtan maha, siis kaks või kolm istutan asemele. Kui sellest kinni pean, pärandub see elustiil ehk ka edasi.“

Reinart alustas oma metsade majandamist pärast seda, kui naasis vanaisa tallu, lisaks laiendas ta valdusi hüpoteegiga juurde ostes. Tema eesmärk on tagada, et mets säiliks vähemalt järgmised 50 aastat. Ta on kasutanud oma puidutoodangut talu väljaehitamisel ning kunstipäraste aiakaunistuste ja sisustuselementide loomisel.

TULEMUSED Parim metsamajandaja 2024 Meelis Reinart - I koht; Maalehe lemmik. Sille ja Tambet Teesalu - II koht. Endel Tamm - III koht. Keskkonnainvesteeringute Keskuse eriauhind tublile toetusetaotlejale. Rando Nooska - Pika vaatega ja metsamehe tarkusega metsamajandajad eriauhind (EEML); Systemseparationi eriauhind tublile metsakaitsjale; EEML tunnustus selle eest, et on nõus oma mõtteid avalikult jagama. Kaupo Puust - Pika vaatega ja metsamehe tarkusega metsamajandajad (EEML); Deskise eriauhind nutikale metsamajandajale. Agur Paisu - Pika vaatega ja metsamehe tarkusega metsamajandajad (EEML). Sander ja Taimo Elvet - Põlvkondadeülene vaade metsa kujunemisele (EEML); Metsapärdi eriauhind tublile uuendajale. Jaanus ja Eerik Philips - Põlvkondadeülene vaade metsa kujunemisele (EEML). Laine Paavo - Tubli pärandi hoidja (EEML); Luua Metsanduskooli eriauhind. Margo Rüütel, Servapeal OÜ - Tubli pärandi hoidja (EEML).

„Sel aastal paistis silma, et peredega tehakse palju koos, võetakse lapsed metsa kaasa ja õpitakse vanavanemate tarkusest,“ tõi välja žürii liige Kertu Kekk-Reiohold erametsaliidust. „Sel aastal oli võitja ülekaalukas.“

„Tooks välja meeletu õpitahte, metsaomanikud on uueks valmis, ammutades teadmisi esivanematelt, nad on lugenud õppelehti ja käinud õppepäevadel,“ tõi välja žürii liige Kadri-Aija Viik ühinenud metsaomanike ühistust. „Kõik tahtsid arutleda ja olid huvitatud, mida soovitatakse. Põhiteema oli, kuidas mets välja kasvatada nii, et rohi seda ära ei tapaks ja loomad ära ei sööks.“